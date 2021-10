CCSA okays reopening of 15 provinces to welcome back foreign tourists from Nov

The next CCSA meeting will take a final decision and reveal the details.

The provinces that are expected to reopen to foreign tourists are:

- Bangkok

- Samut Prakan (Suvarnabhumi Airport)

- Krabi (the whole province)

- Phang-nga (the whole province)

- Prachuap Khiri Khan (Hua Hin, Nong Kae)

- Phetchaburi (Cha-am)

- Chonburi (Pattaya, Bang Lamung, Na Chom Thian, Bang Saray, Koh Si Chang, Si Racha)

- Ranong (Koh Phayam)

- Chiang Mai (Mueang district, Mae Rim, Mae Taeng, Doi Tao)

- Loei (Chiang Khan)

- Buriram (Mueang district)

- Nong Khai (Mueang, Si Chiang Mai, Tha Bo, Sangkom)

- Udon Thani (Mueang, Na Yung, Nong Han, Prajaksilpakom, Kumphawapi, Ban Dung)

- Rayong (Koh Samet)

- Trat (Koh Chang).