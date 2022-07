Prayut govt survives censure debate

Transport Minister Saksayam Chidchob: 262 yes, 205 no, 5 abstain

Digital Economy and Society Minister Chaiwut Thanakamanusorn: 249 yes, 205 no, 18 abstain

Social Development and Human Security Minister Juti Krairiksh: 244 yes, 209 no, 17 abstain

Labour Minister Suchart Chomklin: 243 yes, 208 no, 20 abstain

Finance Deputy Minister Santi Promphat: 249 yes, 204 no, 18 abstain

Interior Deputy Minister Nipon Bunyamanee: 246 yes, 206 no, 20 abstain