Best routes out of Bangkok during New Year break

Northeast

Route 1: Bangkok – Saraburi (Phaholyothin Road or Highway 1) – Lopburi’s Muang Khom sub-district (Highway 21) – Lopburi’s Tha Luang district (Highway 2256) – Nakhon Ratchasima’s Dan Khun Thot district (Highway 2148) – Mittraphap Road or Highway 2 to Nakhon Ratchasima

Route 2: Bangkok – Ayutthaya’s Wang Noi district (Phaholyothin Road or Highway 1) – Saraburi – Nakhon Ratchasima’s Pak Chong district – Nakhon Ratchasima’s Sikhiu district (Mittraphap Road or Highway 2) – Nakhon Ratchasima

Route 3: Bangkok – Nakhon Nayok’s Ban Na district (Highway 3051) – Saraburi’s Kaeng Khoi district (Highway 3222) – Nakhon Ratchasima’s Pak Chong district (Mittraphap Road or Highway 2)

Take Highway 33 to get to Prachinburi’s Kabin Buri district or Sa Kaew’s Aranyaprathet district

Route 4: Bangkok – Chachoengsao (Highway 314 or 304) – Chachoengsao’s Phanom Sarakham district – Prachinburi’s Kabin Buri district – Nakhon Ratchasima’s Wang Nam Khiao district – Nakhon Ratchasima’s Pak Thong Chai district (Highway 304) – Nakhon Ratchasima

Route 5: Bangkok to Ayutthaya’s Wang Noi district (Phaholyothin Road or Highway 1) – Saraburi – Nakhon Ratchasima’s Pak Chong district – Nakhon Ratchasima’s Sikhiu district (Mittraphap Road or Highway 2) – Motorway 6 (detour at KM65+200) – Nakhon Ratchasima