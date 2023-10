Thailand brought home 12 gold medals from the Asian Games in Hangzhou

Overall, their performance outperformed other teams from the Asean region.

And here are the results of the Thai team.

Gold Medals

1. Taekwondo Women's 49 kg

Panipak Wongpattanakit

2. Taekwondo Men's 63 kg

Banlung Tubtimdang

3. Sailing Boy's ICLA4

Weka Bhanubandh

4. Sailing Girl's ICLA4

Noppassorn Khunboonjan



5. Sailing Women's RS:X

Siripon Kaewduangngam

6. Esports EA Sports FC Online

Teedech Songsaisakul

7.Sepak takraw Women's team regu

Masaya Duangsri

Primprapha Kaewkhamsai

Kaewjai Pumsawangkaew

Pruksa Maneewong

Ratsamee Thongsod

Manlika Bunthod

Somruedee Pruepruk

Wiphada Chitphuan

Sirinan Khiaopak

Usa Srikhamlue

Nipaporn Salupphon

Wassana Soiraya

8. Sepak takraw Women's team regu

Siriwat Sakha

Thawisak Thongsai

Pattarapong Yupadee

Rachan Viphan

Pornthep Tinbangbon

Sittipong Khamchan

Varayut Jantarasena

Wichan Temkort

Kritsanapong Nontakote

Pichet Pansan

Tanaphon Sapyen

Marukin Phanmakon

9. Golf Women's individual

Arpichaya Yubol

10. Golf Women's team

Eila Galitsky

Patcharajutar Kongkraphan

Arpichaya Yubol Women's team

11. Sepak takraw Men's regu

Siriwat Sakha

Pattarapong Yupadee

Sittipong Khamchan

Varayut Jantarasena

Pichet Pansan Sepak takraw

12. Sepak takraw Women's regu

Manlika Bunthod

Primprapha Kaewkhamsai

Sirinan Khiaopak

Wassana Soiraya

Wiphada Chitphuan