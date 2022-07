Bangkok’s 10 best public parks for joggers

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA)’s Public Relations Department listed the parks on its Facebook page which has 420,000 followers.

The 10 best parks across the city and the track lengths they offer:

1. Nong Bon Water Sports Centre, Prawet: 5.5km

2. Wachirabenchathat (Rot Fai Park), Chatuchak: 3.6km

3. Benchakitti Forest Park, Klong Toei: 2.8km

4. Seri Thai Park, Bueng Kum: 2km

5. Suan Luang Rama VIII Park, Bang Phlat: 1km

6. Suan Luang Rama IX Park, Prawet: 5km

7. Chatuchak Park, Chatuchak: 3km

8. Lumphini Park, Pathum Wan: 2.5km

9. Queen Sirikit Park, Chatuchak: 1km

10. Thian Thale Phatthana Phrueksa Phirom Park, Bang Khun Thien: 1km