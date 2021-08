Classification of provinces under dark red, red and orange Covid zones announced

Based on the current Covid-19 situation, the CCSA has increased the number of provinces in the "dark red" zone, or areas under highest disease control level, from 13 to 29. The 29 provinces are: Bangkok, Kanchanaburi, Chonburi, Chachoengsao, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Narathiwat, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Prachinburi, Pattani, Ayutthaya, Phetchaburi, Phetchabun, Yala, Rayong, Ratchaburi, Lopburi, Songkhla, Singburi, Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Saraburi, Suphanburi and Ang Thong.

The 37 provinces classified under red zone, or high disease control area, are: Kalasin, Kamphaeng Phet, Khon Kaen, Chanthaburi, Chainat, Chaiyaphum, Chumphon, Chiang Rai, Chiang Mai, Trang, Trat, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Sawan, Buri Ram, Phatthalung, Phichit, Phitsanulok, Maha Sarakham, Yasothon, Ranong, Roi Et, Lampang, Lamphun, Loei, Si Sa Ket, Sakon Nakhon, Satun, Sa Kaew, Sukhothai, Surin, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Uttaradit, Uthai Thani, Udon Thani, Ubon Ratchathani and Amnat Charoen.

The 11 provinces classified under orange zone, or controlled area, are: Krabi, Nakhon Phanom, Nan, Bueng Kan, Phayao, Phang Nga, Phrae, Phuket, Mukdahan, Mae Hong Son and Surat Thani.