Ten ways to defend yourself against PM2.5 air pollution

The provinces where PM2.5 air pollution exceeded safe levels according to the Centre for Air Pollution Mitigation were: Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Phayao, Nan, Lampang, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Phitsanulok, Kamphaeng Phet, Phichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Sing Buri, Lopburi, Saraburi, Suphan Buri, Ayutthaya, Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaew, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Nong Khai, Loei, Udon Thani, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Mukdahan, Kalasin, Roi Et, Chaiyaphum, Ubon Ratchathani, Sisaket, Nakhon Ratchasima and Buriram.