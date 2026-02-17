Bangkok PM2.5 turns orange in seven districts on Feb 17, exceeding safety standard

The Bangkok Metropolitan Administration’s Air Quality Information Centre reported PM2.5 conditions across Bangkok on February 17, 2026 at 07:00.
The citywide average was 32.2 micrograms per cubic metre (µg/m³) (standard: not more than 37.5 µg/m³).
General public: Wear protective equipment such as a PM2.5 mask whenever outdoors. Limit time spent on strenuous outdoor activities or exercise. Watch for symptoms such as coughing, breathing difficulty, or eye irritation.
At-risk groups: Wear a PM2.5 mask whenever outdoors. Avoid strenuous outdoor activities or exercise. Follow medical advice, and seek medical attention promptly if symptoms occur.