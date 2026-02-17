Bangkok PM2.5 turns orange in seven districts on Feb 17, exceeding safety standard

TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026

Bangkok’s average PM2.5 stood at 32.2 µg/m³ at 7am on Feb 17, 2026, below the 37.5 µg/m³ standard, but seven districts recorded orange-level readings above the threshold, led by Lat Krabang at 42.3 µg/m³.

The Bangkok Metropolitan Administration’s Air Quality Information Centre reported PM2.5 conditions across Bangkok on February 17, 2026 at 07:00.

The citywide average was 32.2 micrograms per cubic metre (µg/m³) (standard: not more than 37.5 µg/m³).

Bangkok PM2.5 turns orange in seven districts on Feb 17, exceeding safety standard


Top 12 areas with the highest PM2.5 in Bangkok

  1. Lat Krabang: 42.3 µg/m³
  2. Nong Chok: 41.3 µg/m³
  3. Lak Si: 40.6 µg/m³
  4. Bang Rak: 40.2 µg/m³
  5. Prawet: 39.4 µg/m³
  6. Wang Thonglang: 39.1 µg/m³
  7. Chatuchak: 37.6 µg/m³
  8. Pathum Wan: 37.5 µg/m³
  9. Ratchathewi: 37.4 µg/m³
  10. Bang Sue: 36.6 µg/m³
  11. Sai Mai: 36.4 µg/m³
  12. Seri Thai Park, Bueng Kum: 36.4 µg/m³


PM2.5 by zone

  • North Bangkok: 31.4-40.6 µg/m³
  • East Bangkok: 27.4-42.3 µg/m³
  • Central Bangkok: 27.3-39.1 µg/m³
  • South Bangkok: 21.2-40.2 µg/m³
  • North Thon Buri: 24.3-36.4 µg/m³
  • South Thon Buri: 24.4-35.5 µg/m³

Bangkok PM2.5 turns orange in seven districts on Feb 17, exceeding safety standard


Health advice

General public: Wear protective equipment such as a PM2.5 mask whenever outdoors. Limit time spent on strenuous outdoor activities or exercise. Watch for symptoms such as coughing, breathing difficulty, or eye irritation.

At-risk groups: Wear a PM2.5 mask whenever outdoors. Avoid strenuous outdoor activities or exercise. Follow medical advice, and seek medical attention promptly if symptoms occur.

nationthailand

© 2026 All rights reserved., The Nation
Privacy Policy