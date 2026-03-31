Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier

Thailand will face Turkmenistan at Rajamangala National Stadium in Matchday 6 of Group D of the 2027 AFC Asian Cup qualifiers, in a decisive match for a place at the 2027 AFC Asian Cup finals, Asia’s premier football tournament.
Kick-off is at 7.30pm.
The match will be shown live on Thairath TV Channel 32, the Thairath TV live stream, the Facebook pages of Thairath TV and Thairath Sport, YouTube: Thairath Sport, BG SPORTS and the TrueVisions NOW app.
Thailand v Turkmenistan: match analysis
Recent meetings:
June 10, 2025: Turkmenistan 3-1 Thailand
May 27, 2022: Thailand 1-0 Turkmenistan
November 21, 1998: Thailand 3-3 Turkmenistan
March 25, 1994: Thailand 0-0 Turkmenistan
March 23, 1994: Thailand 1-2 Turkmenistan.
The 23-player squad is as follows:
Goalkeepers: Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi FC), Patiwat Khammai (True Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United).
Defenders: Suphanan Bureerat (Port FC), Peerawat Akkratum (Port FC), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC), Manuel Tom Bihr (True Bangkok United), Natthapong Sairiya (Chonburi FC), Nicholas Mickelson (SV Elversberg).
Midfielders: Peeradon Chamratsamee (Port FC), Theerathon Bunmathan (Buriram United), Chanathip Songkrasin (BG Pathum United), Sarach Yooyen (BG Pathum United), Kritsada Kaman (BG Pathum United), Iklas Sanron (PT Prachuap FC), Tanawat Suengchitthawon (Ratchaburi FC), Anan Yodsangwal (Lamphun Warriors), Seksan Ratree (Rayong FC), Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo).
Forwards: Supachai Jaided (Buriram United), Benjamin Davis (Uthai Thani FC), Jude Soonsup-Bell (Grimsby Town).