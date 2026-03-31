Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier

TUESDAY, MARCH 31, 2026

Cheer on the War Elephants as Thailand take on Turkmenistan in the 2027 AFC Asian Cup qualifiers at 7.30pm tonight. Check the head-to-head record and live viewing options.

Thailand will face Turkmenistan at Rajamangala National Stadium in Matchday 6 of Group D of the 2027 AFC Asian Cup qualifiers, in a decisive match for a place at the 2027 AFC Asian Cup finals, Asia’s premier football tournament.

Kick-off is at 7.30pm.

The match will be shown live on Thairath TV Channel 32, the Thairath TV live stream, the Facebook pages of Thairath TV and Thairath Sport, YouTube: Thairath Sport, BG SPORTS and the TrueVisions NOW app.

Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier

Thailand v Turkmenistan: match analysis

Recent meetings:

June 10, 2025: Turkmenistan 3-1 Thailand
May 27, 2022: Thailand 1-0 Turkmenistan
November 21, 1998: Thailand 3-3 Turkmenistan
March 25, 1994: Thailand 0-0 Turkmenistan
March 23, 1994: Thailand 1-2 Turkmenistan.

Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier

The 23-player squad is as follows:

Goalkeepers: Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi FC), Patiwat Khammai (True Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United).

Defenders: Suphanan Bureerat (Port FC), Peerawat Akkratum (Port FC), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC), Manuel Tom Bihr (True Bangkok United), Natthapong Sairiya (Chonburi FC), Nicholas Mickelson (SV Elversberg).

Midfielders: Peeradon Chamratsamee (Port FC), Theerathon Bunmathan (Buriram United), Chanathip Songkrasin (BG Pathum United), Sarach Yooyen (BG Pathum United), Kritsada Kaman (BG Pathum United), Iklas Sanron (PT Prachuap FC), Tanawat Suengchitthawon (Ratchaburi FC), Anan Yodsangwal (Lamphun Warriors), Seksan Ratree (Rayong FC), Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo).

Forwards: Supachai Jaided (Buriram United), Benjamin Davis (Uthai Thani FC), Jude Soonsup-Bell (Grimsby Town).

Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier Live: Thailand face Turkmenistan in decisive Asian Cup qualifier

nationthailand

© 2026 All rights reserved., The Nation
Privacy Policy