Bangkok PM2.5 drops to ‘good’ range, but Lat Krabang still tops the list
TUESDAY, DECEMBER 09, 2025
Bangkok’s PM2.5 average has fallen to 23.2 µg/m³, below the 37.5 µg/m³ limit, with most zones in the ‘good’ range, though some eastern and southern areas are moderate.
The Bangkok Air Quality Information Centre on December 9 at around 7am reported citywide levels of fine particulate matter (PM2.5) not exceeding 2.5 microns.
PM2.5 levels are on a downward trend and overall air quality is now rated as good. The citywide average was measured at 23.2 microgrammes per cubic metre (µg/m³), well below the Thai standard of 37.5 µg/m³.
The 12 districts with the highest PM2.5 readings were:
Lat Krabang – 34 µg/m³
Bang Rak – 33.6 µg/m³
Sathon – 31.4 µg/m³
Phra Khanong – 29.1 µg/m³
Khlong Sam Wa – 28.2 µg/m³
Prawet – 27.8 µg/m³
Min Buri – 27.8 µg/m³
Pathumwan – 27.5 µg/m³
Bang Kholaem – 27.3 µg/m³
Bang Phlat – 27 µg/m³
Ratchathewi – 26.6 µg/m³
Nong Chok – 26.1 µg/m³
Zone-by-zone assessment
Northern Bangkok
Readings: 20.5–25.3 µg/m³
Overall air quality: Good
Eastern Bangkok
Readings: 18.9–34 µg/m³
Overall air quality: Moderate
Central Bangkok
Readings: 17.1–26.6 µg/m³
Overall air quality: Good
Southern Bangkok
Readings: 18.2–33.6 µg/m³
Overall air quality: Moderate
Northern Thonburi
Readings: 18.3–27 µg/m³
Overall air quality: Good
Southern Thonburi
Readings: 18.8–25.1 µg/m³
Overall air quality: Good