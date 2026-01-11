null

People’s Party leads, Natthaphong tops PM race: Nida poll

SUNDAY, JANUARY 11, 2026

The latest Nida poll shows Anutin Charnvirakul in second place, while 14.12% of respondents say they still cannot find a suitable prime ministerial candidate.

  • According to a Nida poll, Natthaphong Ruengpanyawut of the People's Party is the top choice for prime minister with 24.76% of the vote.
  • The People's Party leads in voter preference, polling at 30.40% for constituency MPs and 30.48% for party-list MPs.
  • Anutin Charnvirakul of the Bhumjaithai Party is the second most popular candidate for prime minister at 20.84%, with his party also ranking second in popularity.

The Nida Poll Centre at the National Institute of Development Administration (Nida) has released the results of its survey, First Round: Election 2026 momentum, conducted on January 5–8,  2026.

Preferred candidate for prime minister (at present)

  1. 24.76%: Natthaphong Ruengpanyawut (People’s Party)
  2. 20.84%: Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai Party)
  3. 14.12%: No suitable candidate yet
  4. 12.12%: Abhisit Vejjajiva (Democrat Party)
  5. 9.64%: Yodchanan Wongsawat (Pheu Thai Party)
  6. 5.04%: Gen Rangsi Kitiyansap (Economic Party)
  7. 2.64%: Khunying Sudarat Keyuraphan (Thai Sang Thai Party)
  8. 1.92%: Julapun Amornvivat (Pheu Thai Party)
  9. 1.84%: Sirikanya Tansakul (People’s Party)
  10. 1.32%: Pirapan Salirathavibhaga (United Thai Nation Party)

5.48%: Others (including)

  • Gen Prayut Chan-o-cha
  • Suchatvee Suwansawat (Thai Kao Mai Party)
  • Veerayooth Kanchoochat (People’s Party)
  • Capt Thammanat Prompao (Kla Tham Party)
  • Sihasak Phuangketkeow (Bhumjaithai Party)
  • Korn Chatikavanij (Democrat Party)
  • Suphajee Suthumpun
  • Pol Gen Seripisut Temiyavet (Thai Liberal Party)
  • Dr Warong Detkitvikrom (Thai Pakdee Party)
  • Suriya Juangroongruangkit (Pheu Thai Party)
  • Treenuch Thienthong (Palang Pracharath Party)
  • M.L. Kornkasiwat Kasemsri (Palang Pracharath Party)
  • Wan Muhamad Noor Matha (Prachachat Party)
  • Atthawit Suwanpakdee (United Thai Nation Party)
  • Juree Numkaew (Democrat Party)
  • Rukchanok Srinork (People’s Party)
  • Kannavee Suebsang (Phlwat Party)
  • Karndee Leopairote (Democrat Party)
  • Khunying Kalaya Sophonpanich (Thai Kao Mai Party)
  • Assoc Prof Jedsada Thonawanik (Rakchat Party)
  • Ekasit Kunanantakul (Thai People’s Party)
  • Mongkolkit Suksintharanont (New Alternative Party)
  • Vote No

0.28%: Did not answer / not interested

Likely party choice for constituency MPs

  1. 30.40%: People’s Party
  2. 21.96%: Bhumjaithai Party
  3. 15.72%: Pheu Thai Party
  4. 12.16%: Democrat Party
  5. 8.40%: Undecided
  6. 4.04%: Economic Party
  7. 2.20%: United Thai Nation Party
  8. 1.60%: Thai Sang Thai Party

3.52%: Others (including)

  • Klatham Party
  • Thai Kao Mai Party
  • Palang Pracharath Party
  • Thai Liberal Party
  • Thai Ruam Palang Party
  • Thai Pakdee Party
  • Prachachat Party
  • Rakchat Party
  • Phlwat Party
  • Vote No

Likely party choice for party-list MPs

  1. 30.48%: People’s Party
  2. 22.32%: Bhumjaithai Party
  3. 15.44%: Pheu Thai Party
  4. 12.56%: Democrat Party
  5. 7.80%: Undecided
  6. 4.16%: Economic Party
  7. 2.24%: United Thai Nation Party
  8. 1.76%: Thai Sang Thai Party

3.12%: Others (including)

  • Klatham Party
  • Thai Kao Mai Party
  • Palang Pracharath Party
  • Thai Liberal Party
  • Thai Pakdee Party
  • Prachachat Party
  • Thai Ruam Palang Party
  • Rakchat Party
  • Phlwat Party
  • Vote No

0.12%: Did not answer / not interested

