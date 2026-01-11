People’s Party leads, Natthaphong tops PM race: Nida poll

The Nida Poll Centre at the National Institute of Development Administration (Nida) has released the results of its survey, First Round: Election 2026 momentum, conducted on January 5–8, 2026.
Preferred candidate for prime minister (at present)
- 24.76%: Natthaphong Ruengpanyawut (People’s Party)
- 20.84%: Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai Party)
- 14.12%: No suitable candidate yet
- 12.12%: Abhisit Vejjajiva (Democrat Party)
- 9.64%: Yodchanan Wongsawat (Pheu Thai Party)
- 5.04%: Gen Rangsi Kitiyansap (Economic Party)
- 2.64%: Khunying Sudarat Keyuraphan (Thai Sang Thai Party)
- 1.92%: Julapun Amornvivat (Pheu Thai Party)
- 1.84%: Sirikanya Tansakul (People’s Party)
- 1.32%: Pirapan Salirathavibhaga (United Thai Nation Party)
5.48%: Others (including)
- Gen Prayut Chan-o-cha
- Suchatvee Suwansawat (Thai Kao Mai Party)
- Veerayooth Kanchoochat (People’s Party)
- Capt Thammanat Prompao (Kla Tham Party)
- Sihasak Phuangketkeow (Bhumjaithai Party)
- Korn Chatikavanij (Democrat Party)
- Suphajee Suthumpun
- Pol Gen Seripisut Temiyavet (Thai Liberal Party)
- Dr Warong Detkitvikrom (Thai Pakdee Party)
- Suriya Juangroongruangkit (Pheu Thai Party)
- Treenuch Thienthong (Palang Pracharath Party)
- M.L. Kornkasiwat Kasemsri (Palang Pracharath Party)
- Wan Muhamad Noor Matha (Prachachat Party)
- Atthawit Suwanpakdee (United Thai Nation Party)
- Juree Numkaew (Democrat Party)
- Rukchanok Srinork (People’s Party)
- Kannavee Suebsang (Phlwat Party)
- Karndee Leopairote (Democrat Party)
- Khunying Kalaya Sophonpanich (Thai Kao Mai Party)
- Assoc Prof Jedsada Thonawanik (Rakchat Party)
- Ekasit Kunanantakul (Thai People’s Party)
- Mongkolkit Suksintharanont (New Alternative Party)
- Vote No
0.28%: Did not answer / not interested