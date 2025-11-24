Krungthai closes 33 branches in five southern provinces due to severe flooding

Today (24 November 2025), reporters noted that Krungthai Bank, via its “Krungthai Care” page, posted an announcement stating that due to severe flooding in southern Thailand, several service locations have been affected. As a result, Krungthai will temporarily close branches in impacted areas across five provinces, totalling 33 branches, starting November 24, 2025.
The provinces with temporary closures due to the southern floods are as follows:
Songkhla
ㆍHat Yai Branch ㆍLotus Hat Yai Branch ㆍKhlong Ngae Branch
ㆍHat Yai Nai Branch ㆍHat Yai Hospital Branch ㆍPadang Besar Branch
ㆍCentral Hat Yai Branch ㆍSongkhla Hospital Branch ㆍSinghanakhon Branch
ㆍBig C Extra Hat Yai Branch ㆍNiphath Uthit 2 Branch ㆍNa Thawi Branch
ㆍBig C Hat Yai Branch ㆍRattaphum Branch ㆍChana Branch
ㆍPunnakan (PSU Hat Yai) Branch ㆍThung Lung Branch ㆍSadao Branch
ㆍPhetkasem Road (Hat Yai) Branch ㆍKharat Utit Branch ㆍNakhon Nok Road Branch
Yala
ㆍBannang Sata Branch
Pattani / Narathiwat
ㆍYarang Branch ㆍNarathiwat Branch
ㆍCharoen Pradit Branch ㆍTanyong Mat Branch
Customers may access services at nearby branches by searching via the QR code, mobile application, or by using Krungthai ATMs / ATM+ NEXT machines and automatic passbook update machines. The bank apologises for any inconvenience caused.
ㆍYala Branch ㆍRaman Branch ㆍSiroros Branch ㆍYaha Branch
Satun
ㆍLa-ngu Branch ㆍSatun Branch
ㆍKhuan Kalong Branch
More details > https://krungthai.com/link/branch-southern-fb
