Royal Gazette publishes royal command appointing Anutin’s second cabinet

TUESDAY, MARCH 31, 2026

The Royal Gazette has published a royal command appointing ministers in Prime Minister Anutin Charnvirakul’s second cabinet under Section 158 of the Constitution, listing deputy prime ministers and key ministerial portfolios.

The announcement states that following the royal appointment of Anutin Charnvirakul as prime minister, as published in a proclamation dated March 19, 2026, the prime minister has selected suitable individuals to serve as ministers to continue the administration of state affairs. By virtue of Section 158 of the Constitution, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua granted royal approval to appoint the following ministers:

Phiphat Ratchakitprakarn, Deputy Prime Minister and Transport Minister

Songsak Thongsri, Deputy Prime Minister

Ekniti Nitithanprapas, Deputy Prime Minister and Finance Minister

Sihasak Phuangketkeow, Deputy Prime Minister and Foreign Minister

Suphajee Suthumpun, Deputy Prime Minister and Commerce Minister

Pakorn Nilprapunt, Deputy Prime Minister

Yodchanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation

Supamas Isarabhakdi, Minister attached to the Prime Minister’s Office

Naphinthorn Srisanpang, Minister attached to the Prime Minister’s Office

Paradorn Prissanananthakul, Minister attached to the Prime Minister’s Office

Suksomruay Wantaneeyakul, Minister attached to the Prime Minister’s Office

Lt Gen Adul Boonthamcharoen, Defence Minister

Surasak Phancharoenworakul, Minister of Tourism and Sports

Nikorn Soemklang, Minister of Social Development and Human Security

Suriya Jungrungreangkit, Minister of Agriculture and Cooperatives

Watcharaphol Khawkhum, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives

Piyarat Tiyapairat, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives

Siripong Angkasakulkiat, Deputy Minister of Transport

Phattharaphong Phattharaprasit, Deputy Minister of Transport

Sanphet Boonyamanee, Deputy Minister of Transport

Chaichanok Chidchob, Minister of Digital Economy and Society

Nan Boonyathida Somchai, Deputy Minister of Digital Economy and Society

Suchart Chomklin, Minister of Natural Resources and Environment

Akanat Promphan, Energy Minister

Anutin Charnvirakul, Interior Minister (in addition to his role as prime minister)

Polapee Suwunchwee, Deputy Interior Minister

Jeseth Thaiseth, Deputy Interior Minister

Vorasit Liangprasit, Deputy Interior Minister

Pol Maj Gen Rutthapon Naowarat, Justice Minister

Julapun Amornvivat, Labour Minister

Sabida Thaised, Culture Minister

Prasert Jantararuangtong, Education Minister

Akkharanan Kannakittinan, Deputy Education Minister

Pattana Promphat, Public Health Minister

Varawut Silpa-archa, Industry Minister

