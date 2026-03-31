Royal Gazette publishes royal command appointing Anutin’s second cabinet

The Royal Gazette on Tuesday published a royal command appointing ministers in Prime Minister Anutin Charnvirakul’s second cabinet.
The announcement states that following the royal appointment of Anutin Charnvirakul as prime minister, as published in a proclamation dated March 19, 2026, the prime minister has selected suitable individuals to serve as ministers to continue the administration of state affairs. By virtue of Section 158 of the Constitution, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua granted royal approval to appoint the following ministers:
Phiphat Ratchakitprakarn, Deputy Prime Minister and Transport Minister
Songsak Thongsri, Deputy Prime Minister
Ekniti Nitithanprapas, Deputy Prime Minister and Finance Minister
Sihasak Phuangketkeow, Deputy Prime Minister and Foreign Minister
Suphajee Suthumpun, Deputy Prime Minister and Commerce Minister
Pakorn Nilprapunt, Deputy Prime Minister
Yodchanan Wongsawat, Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation
Supamas Isarabhakdi, Minister attached to the Prime Minister’s Office
Naphinthorn Srisanpang, Minister attached to the Prime Minister’s Office
Paradorn Prissanananthakul, Minister attached to the Prime Minister’s Office
Suksomruay Wantaneeyakul, Minister attached to the Prime Minister’s Office
Lt Gen Adul Boonthamcharoen, Defence Minister
Surasak Phancharoenworakul, Minister of Tourism and Sports
Nikorn Soemklang, Minister of Social Development and Human Security
Suriya Jungrungreangkit, Minister of Agriculture and Cooperatives
Watcharaphol Khawkhum, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives
Piyarat Tiyapairat, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives
Siripong Angkasakulkiat, Deputy Minister of Transport
Phattharaphong Phattharaprasit, Deputy Minister of Transport
Sanphet Boonyamanee, Deputy Minister of Transport
Chaichanok Chidchob, Minister of Digital Economy and Society
Nan Boonyathida Somchai, Deputy Minister of Digital Economy and Society
Suchart Chomklin, Minister of Natural Resources and Environment
Akanat Promphan, Energy Minister
Anutin Charnvirakul, Interior Minister (in addition to his role as prime minister)
Polapee Suwunchwee, Deputy Interior Minister
Jeseth Thaiseth, Deputy Interior Minister
Vorasit Liangprasit, Deputy Interior Minister
Pol Maj Gen Rutthapon Naowarat, Justice Minister
Julapun Amornvivat, Labour Minister
Sabida Thaised, Culture Minister
Prasert Jantararuangtong, Education Minister
Akkharanan Kannakittinan, Deputy Education Minister
Pattana Promphat, Public Health Minister
Varawut Silpa-archa, Industry Minister